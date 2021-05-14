Жителя Дуббоссар накажут за семейные ссоры с рукоприкладством

Жителя Дуббоссар накажут за семейные ссоры с рукоприкладством

Жительница Дубоссар заявила в милицию о насилии и угрозах со стороны супруга.

Пара отмечала день рождения потерпевшей. Во время застолья, после распития алкогольных напитков, неоднократно судимый 35-летний глава семейства начал оскорблять, а затем избивать виновницу торжества, пишет mvdpmr.org.

В тот раз 31-летняя женщина простила мужа. Спустя несколько дней, находясь в гостях, семейная чета снова начала ссориться: дебошир ударил супругу головой.

Испугавшись за своё здоровье, женщина обратилась в милицию. За угрозы убийством или причинение вреда здоровью подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

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