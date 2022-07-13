Жители Земли сегодня смогут наблюдать суперлуние

Жители Земли сегодня смогут наблюдать суперлуние

13 июля будет наблюдаться суперлуние – момент, когда полная Луна окажется максимально близко от Земли. 

Ожидается, что 13 июля Луна окажется в перигее – максимально близкой к Земле точке своей орбиты. Расстояние между планетой и спутником составит 357 263 км. При ясной погоде на небе можно также увидеть две планеты, которые будут сопровождать суперлуну – Сатурн и Юпитер. Над полной Луной будут сиять три звезды Летнего Треугольника, а правее – звезда Арктур из созвездия Волопас, передаёт tass.ru.

Суперлунием астрономы считают сочетание перигея и полнолуния, временное расстояние между которыми не превышает трёх дней. Совпадения этих событий случаются каждый год, но близкими по времени (менее девяти часов) они бывают редко.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md