Жители Земли сегодня смогут наблюдать суперлуние

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13 июля будет наблюдаться суперлуние – момент, когда полная Луна окажется максимально близко от Земли.

Ожидается, что 13 июля Луна окажется в перигее – максимально близкой к Земле точке своей орбиты. Расстояние между планетой и спутником составит 357 263 км. При ясной погоде на небе можно также увидеть две планеты, которые будут сопровождать суперлуну – Сатурн и Юпитер. Над полной Луной будут сиять три звезды Летнего Треугольника, а правее – звезда Арктур из созвездия Волопас, передаёт tass.ru.

Суперлунием астрономы считают сочетание перигея и полнолуния, временное расстояние между которыми не превышает трёх дней. Совпадения этих событий случаются каждый год, но близкими по времени (менее девяти часов) они бывают редко.

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