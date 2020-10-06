Жители Вулканешт устроили Игорю Додону невероятно тёплый приём (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Вулканешт устроили Игорю Додону невероятно тёплый приём (ФОТО, ВИДЕО)
Завершающим пунктом рабочего графика Игоря Додона стала беседа с жителями Вулканешт. В городском парке состоялся откровенный разговор по наиболее важным темам, таким как развитие сельской местности, социальная защита населения, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и другие, не менее значимые вопросы. На встречу пригласили до 50 человек, однако интерес к беседе с главой государства оказался настолько высоким, что число участников было больше. “Запретить и закрыть общественный парк не смогли”, – отметил Додон. 

Он поблагодарил жителей самого южного города Молдовы за повышенный интерес ко встрече, за заданные вопросы и за готовность приложить совместные усилия ради достижения общенациональных целей.

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