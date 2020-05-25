Жители Вадул-луй-Водэ и некоторых улиц столицы останутся во вторник без воды

Жители Вадул-луй-Водэ и некоторых улиц столицы останутся во вторник без воды

Об этом сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением профилактических работ во вторник, 26 мая, с 10.00 до 14.00 без воды в кране останутся жители пригорода Вадул-луй-Водэ.

В то же время, из-за запланированных работ по адресу Константин Стере, 20, с 21.00 вторника, 26 мая, до 06.00 среды, 27 мая, воду отключат в домах, расположенных по адресам:

  • Константин Стере, 18, 20;
  • Александру Плэмэдялэ, 5, 7;
  • Алексей Матеевич, 113, включая дробные. 

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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