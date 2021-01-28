Жители Унген, Тараклии, Фалешт и Рышкан вышли на акции протеста против решения КС

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Сегодня, 28 января, в Унгенах, Тараклии, Фалештах и Рышканах прошли акции в поддержку русского языка. Жители четырёх районов выразили категорическое несогласие с решением Конституционного суда, признавшим неконституционным новый Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова.

Выступавшие на митингах отметили, что решение КС является политическим, основанным не на положениях Конституции, а на манипулятивном использовании информации. Участники акций обратили внимание на то, что запрос в Конституционный суд подали ярые унионисты, которые уже много лет борются в нашей стране с историей и с языком, вызывая межнациональную рознь и провоцируя дискриминацию по языковому и национальному признакам.

По мнению граждан, решение Конституционного суда ущемляет права русскоязычных, не даёт им доступа к медицине, юстиции и образованию. Участники протестов потребовали от властей обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.

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