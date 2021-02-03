Жители трёх столичных секторов временно останутся без света

0

Поставщик сообщает, что 3 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Д. Виилор 40, 42, 42/4, шос. Хынчешть 68A, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, Пьетрарилор 2 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Чеканы:

бул. М. чел Бэтрын 31/3, 31/4 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин 2 – с 09:00 до 13:00.

Московский пр-т 7/2 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и на других улицах, а также в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.