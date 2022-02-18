Жители трёх столичных секторов в пятницу останутся без света

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением запланированных работ обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1-11, 2-16, 26A, Флорешть, 1-17, 6-20, 28, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29-33, 30-32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104-108 – с 09:15 до 16:50.

ул. Корнулуй, 5/1 – с 09:30 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. Поамей, 21, Чернэуць, 10, 32-38, 25-31 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Анкара, 9, Чеукарь, 4, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 14, пер. Студенческий, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 13/1, 13/2, 15A, 15B, 16, 16/2, 16/3, 16/3A, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 19/1, ул. Студенческая, 9, 13/2 – с 09:00 до 17:00.

пер. Криулень, 8-58, 13-63, Питуличий, 15-29, Подгоренилор, 5, 67, 76, 76/7, 88A, 91A, 93, 93/1, 94-98, 95-97, 108-126 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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