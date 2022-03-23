Некоторые жители трёх столичных секторов сегодня останутся без света

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Об отключениях на 23 марта сообщает поставщик услуги.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 60/5 – с 09:30 до 17:00.

бул. Куза-Водэ, 51, 51/2, Нуфэрилор, 2C, Гренобля, 134/2 – с 09:20 до 17:20.

ул. Мелестиу 26/3, (кв. 147-186B) – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Колумна, 42, Измаил, 999 – с 09:00 до 13:00.

ул. Тирасполь, 4 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. И. Виеру, 15/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/3, Н. М.-Спэтару, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7 – с 13:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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