Жители трёх столичных секторов останутся во вторник без света

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Поставщик сообщает, что 27 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 178-202 – с 09:10 до 18:00;

ул. М. Эминеску 55, 53 – с 09:30 до 17:30;

Хынчештское шоссе 9999 – с 09:25 до 16:50.

Сектор Чеканы:

ул. И. Виеру 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, ул. М. Садовяну 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 9001, 9999, ул. Мирча чел Бэтрын 27, 27/3 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Мадан 48 – с 09:00 до 13:00;

ул. Г. Мадан 48/2 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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