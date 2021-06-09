Жители трёх столичных секторов останутся в среду без света

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Поставщик сообщает, что в 9 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Аэропорт 1-13, 2-12, 34, 60/3, 78, 9001, 9002, 9003, 9006, 9999, A. Туполев 1-5, 2-4, Астронауцилор 2-6, Авиаторилор 1-13, 2-14, Бэчоий Ной 9, 10-18, пер. Бэчоий Ной 14-18, Х. Колумб 1-9, Дачия 12/1, 60-62, 65-87, 70, 70/1, 80/3, 80/5, 9009, 9999, Г. Кучеряну 2-42, 3-35, пер. Г. Кучеряну 3-9, 17, 28, 37, 40, Имашулуй 1-11, 10, 30-34, Мунчешть 293, 605-623, 726-814, 793-803, пер. 1 Мунчешть 799, Навигаторилор 2, 4, Отопень 2-10, Пэшунилор 1-7, 10, Плопилор 1-13, 2, Ревака 9001, 9002, В. Зарзэр 12-14, пер. В. Зарзэр 3, 12, В. Чкалов 1-5, Загреб 2, Змеурей 6-24, 27, 39 – с 09:15 до 20:00;

ул. Банатулуй 103-113, 9001, Белград 22-34, 54-62, 999, 9999, Куза-Водэ 10, 10/1, 12, 14, пер. 2 Львов 63, пер. 3 Львов 52-80, пер. 5 Львов 11-19, 12-20, пер. 6 Львов 11-19, Прага 82, Варшовия 2, 2A, 2/2, 5, 6, 9001 – с 08:45 до 16:00.

ул. Индепенденцей 3/1, 12, 12/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14A, бул. Траян 14/4 – с 13:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 12 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 9999, М. Лермонтов 128/3, 142, 145, 148/1 – с 09:10 до 18:00;

ул. Букурией 18A, 18/2 – с 09:30 до 17:00.

ул. Фечоарей 1-25, 2-20, М. Лермонтов 80/1, Рогулень 5, 26, 35, 38A, 53, 65 – с 09:45 до 17:45.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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