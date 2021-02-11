Жители трёх столичных секторов останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что 11 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

ул. Болдур 1-19, 4-20, 9999, Бэчоий Ной 1-31, 2-30, 999, пер. Бэчоий Ной 3, 9/1, Г. Бевиконь 5, 11-17, 6-16, 999, Г. Кучеряну 4, 18, 12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну 1-5, 28, Имашулуй 2-28, Мунчешть 600-654, 682-706, 605, 9999, Музелор 2-20, 3-21, Пэшунилор 5, 10/1, Ревака 2-6, 3, пер. Ревака 2, 4, В. Зарзэр 1-37, 4-38, пер. В. Зарзэр 3A, 15, 27, 35, 4B, 10, 16, 26, 28, В. Тулник 3-13, 16-18, 21-23, Змеурей 5 – с 09:20 до 17:00;

бул. Дечебал 61 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Н. Тестемицану 13/6 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 1-11, 4, 6, 8, 8/2, 10, 10/2, 12, 16, 16A, 20, 22, Каля Орхеюлуй 91-97, 101, 101/1, К. Брынковяну 17-23, 18, 9001, Г. Мадан 12-28, 36-44, 47-77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1-7, 2, М. Исанос 1-13, 2-14, Молдовица 2, 19-23, В, Комаров 3, 7, 7/1, 7A, пер. В. Комаров 1, 2A, 5, 7A – с 11:00 до 16:30;

ул. Петрикань 15/1 – с 11:10 до 17:00;

ул. Албишоара 999, Кантонулуй 2-10, 20, 24, 54-72, 35-49, Конструкторилор 37, М. Витязул 20, 29, Петрикань 17, 23, 999, 2, 20, 26-58, 70-86, пер. 2 Петрикань 1, 1/1, 1A, 5, 6, 8, пер. Петрикань 15A, 82, Поштей 58-78, 92, пер. Поштей 1-9, 8-22 – с 09:00 до 11:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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