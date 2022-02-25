Жители трёх столичных секторов останутся сегодня без света

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением запланированных работ обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Сармизеджетуса, 11/1, 999, бул. Дечебал, 89 – с 09:00 до 15:00.

Сектор Центр:

ул. Н. Сулак, 4 – с 09:00 до 12:00;

Хынчештское шоссе, 9999 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор, 132-188, 171, 171O, 171B, 211-249 – с 09:05 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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