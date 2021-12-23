Жители трёх столичных секторов останутся сегодня без света

Об отключениях сообщает поставщик услуги.
В связи с проведением запланированных работ, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Сектор Ботаника:
ул. Шоймарь, 8, 12 – с 09:00 до 17:00.
Сектор Чеканы:
ул. И. Думенюк, 12, 12A, 18, 999, М. чел Бэтрын, 40, 42, 42, блок 1, 2, 3, 4, 5 – с 09:05 до 13:00.
Сектор Рышкановка:
пер. Флорэрий, 4, ул. Флорэрий, 6/1 – с 09:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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