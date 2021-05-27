Жители трёх столичных секторов останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что в четверг, 27 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А.Н. Водэ 107-117, 164-210, 9999, Буребиста 113, 172, Друмул Бэчоюлуй 171, 180-188, 279-331, 666, 999, Гренобле 136, 176, 279, 303A, 311, 325 – с 09:20 до 16:50;

ул. Гренобле 9999, Гришицей 12A, Мэрцишор 11, 15, Миорица 40, 50, 56, 999, Вынэторилор 32, 33-51 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. А. Пэдурару 3-25, 18-32, пер. А. Пэдурару 6-32, 7-13, Л. Деляну 3, 13/1, 14, 18, 24, 34 – с 09:30 до 15:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 9999, М. Лермонтов 128/3, 142, 145, 148/1 – с 09:00 до 18:00;

Хынчештское шоссе 9999 – с 09:25 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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