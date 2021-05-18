Жители трёх столичных секторов останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что 18 мая будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 801 – с 09:15 до 17:15.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 178-202 – с 09:00 до 18:00. ул. А. чел Бун 3B, 7, 13, 15, 8-26, Армянская 69, 96, Болгарская 47, 84, 108, 99-111, 999, 9001, Кожокарилор 999, Колумна 40, 44, 49, 57, 58, 59, 60, 999, Измаил 9999, Тигина 47, 52, 9999 – с 09:00 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 12/4, 20/3, Н. Димо 31/1, 31/2, Студенческая 10/1, 10/2, 10/3, 12A, 12/1, 12/2, 12/3, пер. Студенческий 16/3 – с 10:00 до 17:00; ул. М. Басараб 5/1, 8, 10, Московский пр-т 12/2, 12/4, 14, 14/4, 14/5, 16, 16A, 18, 20, 999 – с 09:00 до 16:30. бул. Г. Виеру 20 – с 09:30 до 17:00; ул. Киев 8/2 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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