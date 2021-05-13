Жители трёх столичных секторов останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что 13 мая будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 112, 114, 116, 118, 118/1, 120, бул. Дачия 49/2, 51, 51/1, 51/2, 51/8, 53, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 57, 999, 9999, Градина Ботаника 20, 20/1, 22, Валя Кручий 999 – с 13:30 до 17:30;

ул. Мунчешть 326A – с 09:15 – 17:15.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 178 – 202, М. Лермонтов 142 – с 09:10 до 18:00;

ул. А. Космеску 51, М. Ломоносов 49, 51, 53 – с 08:45 до 16:00;

ул. Сихаструлуй 42, 79A, 9003, 9990, Св. Штефан 21, 23, 43 – с 09:15 до 17:15;

ул. А. Щусев 107, 108A – с 09:00 до 14:00;

ул. А. Щусев 111 – с 13:00 до 17:00;

Хынчештское шоссе 9999 – с 09:25 до 16:50.

Сектор Рышкановка:

ул. Б. Воевод 2, 2/5, 10, 10/1, 12, 12A, 9999, Флорилор 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 4/6, 9999, Н. Руссо 16 – с 09:00 до 16:00;

ул. Соколень 31, Дойна 191, 191/1, 191J, 193, 195, 197, 199, 199/1, 199/3 – с 08:45 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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