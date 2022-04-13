Жители трёх столичных секторов останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 13 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

Балканское шоссе 7/1-9; 7/2-8, 7, 9 – с 9:15 до 17:00;

ул. Г. Топырчану 1-25, 2-20, И. Некулче 13-55, 14-28, Штефан Няга 70, пер. Штефан Няга 11 – с 09:00 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. А. Крихан 1-9, 4-10, Дымбулуй 27-43, 28-54, Лакулуй 1-27, 6-22, 32, пер. Паркулуй 4, Валя Дическу 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:30;

ул. Четатя Килия 73, Фрумоаса 12, 13, 15, Хынчештское шоссе 20, 22, 22B, Лэпушней 3-7, 4-6, Музелор 8, Н. Морошану 1, Онешть 2, т. Георге 10, Валя Дическу 53 – с 09:00 до 13:00;

ул. Г. Менюк 3, Г. Асаки 4, Хынчештское шоссе 2, 2/1, 2/2, 4, 22A, 62/2, 64, Валя Дическу 45, 47, 49, пер. Валя Дическу 12 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Варница 22 – с 09:10 до 16:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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