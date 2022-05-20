Жители трёх столичных секторов останутся сегодня без электричества

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 20 мая будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Четатя Албэ, 3, 5, Клопотницей, 5-7, 7A, Дечебал, 5, 7, 17, 17I, 17Z, 21, 21B, 23, Е. Алистар, 1-9, 2-12, Фрумушика, 2, 5-9, 8-10, 10/1, Л. Думитриу, 2-8, 12, 5-35, Мунчешть, 45a, 55, 84-94, Сф. Треиме, 1-5, 2-4 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, M. Чеботарь, 65-67 – с 09:10 до 18:00.

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Паркулуй, 4, В. Дическу, 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:30.

ул. А. Бернардацци, 26, 26/3, A. Щусев, 7-21, Болгарская, 1-25, 2-24, 34, M. Когэлничану, 3, 11, М. Лермонтов, 1, Сихаструлуй, 9003 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Б. Воевод, 1, 1 блок C, 1 блок D, 1/1, 1/2, 999, Киев, 3, 5/3, 7, 9, 9/1, 11 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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