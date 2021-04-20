Жители трёх столичных секторов останутся без света во вторник

Поставщик сообщает, что 20 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Сектор Ботаника:
ул. Мунчешть 798, 798/1, 799, 800, 800/2, 800/3, 800D, 800I, 800Z, 802, 802/1, 804, 804/2 – с 08:45 до 16:00.
бул. Дачия 80/4 – с 09:30 до 16:50.
бул. Куза-Водэ 15, 15/1, 15/2, 15/5, 15/7, 17, 17/1, 17/2, 17/8, 17/9, 19/1, 19/2 – с 13:30 до 18:00.
Сектор Буюканы:
шос. Балкань 2, 2/1 – с 09:00 до 13:00.
ул. Алба-Юлия 202/1, 202/2 – с 13:00 до 17:00.
Сектор Центр:
шос. Хынчешть 202E, 202C – с 09:10 до 18:00.
Тестимицану 29/2 – с 09:00 до 15:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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