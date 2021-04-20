Жители трёх столичных секторов останутся без света во вторник

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Поставщик сообщает, что 20 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 798, 798/1, 799, 800, 800/2, 800/3, 800D, 800I, 800Z, 802, 802/1, 804, 804/2 – с 08:45 до 16:00. бул. Дачия 80/4 – с 09:30 до 16:50. бул. Куза-Водэ 15, 15/1, 15/2, 15/5, 15/7, 17, 17/1, 17/2, 17/8, 17/9, 19/1, 19/2 – с 13:30 до 18:00.

Сектор Буюканы:

шос. Балкань 2, 2/1 – с 09:00 до 13:00. ул. Алба-Юлия 202/1, 202/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 202E, 202C – с 09:10 до 18:00. Тестимицану 29/2 – с 09:00 до 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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