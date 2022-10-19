Жители трёх столичных секторов останутся без света 19 октября

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Как сообщает “Premier Energy Distribution”, в среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 23, В. Коробан, 34, 34A, 39A, 41-45, И. Каллимаки, 1-15, 15A, 2-28, O. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-21, 22, 22/1, 9001 – с 9:30 до 16:50.

Сектор Центр:

бул. Штефана чел Маре, 77 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Браништий, 3/2, 999, Д. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2 – с 9:25 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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