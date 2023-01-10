Жители трёх секторов столицы временно останутся без электричества

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О плановых работах сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными сегодня окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Н. Зелинского, 34/5, 34/6, 36/4, Роз, 4, 11/5, 13/1, 13/2, 13/3, 13/6, 14/2, 15, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 31/2, 31/3, 39, 9999, 9002, Валя Трандафирилор, 999 – частично с 13:00 до 17:00.

Дечебал, 91, 93, 99, Н. Зелинского, 8, 10, 10/2, 11/1, 12, 12/2, 12/3, 9999, Сармизеджетуса, 10, 14/2, 14/3, 16/2 – частично с 09:00 до 13:00.

Буюканы:

27 марта, 14, 14/1, 14/2, 17, переулок Барьера Скулень, 9, Калараш, 45, Милано, 40C – частично с 11:00 до 17:00.

Центр:

К. Стамати, 1-9, 9A, 12-16, 13-17, 17B, И. Дончев, 1-21, 2-22, И. Прункул, 24, И. Заикин, 14, З. Арборе, 1-7, 7A, 7B, 4A, переулок З. Арборе, 3/1, 4, 7 – частично с 09:20 до 16:50.

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