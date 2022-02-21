Жители трёх секторов столицы временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными в понедельник окажутся потребители, проживающие по следующим адресам.

Ботаника:

Диминеций, 3 – с 09.00 до 17.00 (на 4 часа).

Центр:

Аллея Гэрий, 5/2, 36, 37, 38, 38/1, 42, 46, Дечебал, 999, Гэрий, 2, Ю. Гагарина, 5, 5/1, 5/3, 7, 7 B, D, E, G, J, V, 9, 9/1, 11, 13, Пьяца Гэрий, 2 – с 09:00 до 17:00.

Чеканы:

И. Виеру, 15/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/3, Н. М. Спэтару, 17, 18, 19, 19/1, 19/3, 19/5, 19/7, 19/2, 19/4 – с 13:00 до 16:00.

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