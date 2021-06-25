Жители трёх секторов столицы в пятницу останутся без света

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ботаника Веке 5-39, 9999, бул. Куза-Водэ 1/2, 1/3, 1/4, И. Жумати 4-18, Поамей 1-3, 3A, Помпиерилор 2, 12-20, 13-19, Сармизеджетуса 18/3, 18/6, 18, 20/2, 20A, 20, 24/1, 24, 33, 33/2, 35, 35/1, 48/8 – с 08:45 до 16:00.

бул. Дачия 58 – с 11:10 до 12:10.

ул. Загреб 2 – с 09:10 до 11:00.

Сектор Буюканы:

ул. К. Ешилор 61/2, 77, 999 – с 10:00 до 14:00.

Сектор Чеканы:

ул. Кэрэмидарилор 23-79, 40-62, 78, 80, 94, Л. Ребряну 22-38, 31-125, Мовилень 1-51, 2-32, Сф. Параскива 9-27, 22, Узинелор 66, 69-135, 162, 999 – с 09:10 до 12:00.

ул. М. чел Бэтрын 12, 12/1, 12/2, 12/5, 12A, 14, 14/2, П. Заднипру 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/3A, 17 – с 13:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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