Жители трёх секторов столицы в четверг останутся без света

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. К. Вырнав 6/1, И. Сорочану 73/2, 73/3, 77, пер. И. Сорочану 73/2, Малина Мика 66, 66/1, 68/1, 68/2, 70, 70/2, 70/3, 72, М. Ломоносов 61, 63, Н. Тестимицану 24/3, 24/4, В. Короленко 15, 59/1, 59/2, 59/3, 59A, 61/2, 61/3 – с 08:45 до 16:00;

ул. А. Пушкин 47/1, 47/5, Фанталулуй 8, Г. Виеру 14, Пьяца Веке 8 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Халтей 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 41A, 41B – с 13:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Студенцилор 17,25,27 – с 09:00 до 16:50;

ул. Месаджер 7 – с 09:40 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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