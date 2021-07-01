Жители трёх секторов столицы в четверг останутся без света

Жители трёх секторов столицы в четверг останутся без света

Об отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр: 

  • ул. К. Вырнав 6/1, И. Сорочану 73/2, 73/3, 77, пер. И. Сорочану 73/2, Малина Мика 66, 66/1, 68/1, 68/2, 70, 70/2, 70/3, 72, М. Ломоносов 61, 63, Н. Тестимицану 24/3, 24/4, В. Короленко 15, 59/1, 59/2, 59/3, 59A, 61/2, 61/3 – с 08:45 до 16:00;
  • ул. А. Пушкин 47/1, 47/5, Фанталулуй 8, Г. Виеру 14, Пьяца Веке 8 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Чеканы: 

  • ул. Халтей  21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 41A, 41B – с 13:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

  • ул. Студенцилор 17,25,27 – с 09:00 до 16:50;
  • ул. Месаджер 7 – с 09:40 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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