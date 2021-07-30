Жители трёх секторов столицы сегодня останутся без света

Жители трёх секторов столицы сегодня останутся без света

Об отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

ул. Сармизеджетуса 47A, 43/5, 47/3 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Басарабилор 35, Кодрилор 12/1, 16 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Чеканы:

бул. М. чел Бэтрын 6, 8/1, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 10A, П. Заднипру 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 16/1, 16/3 – с 09:10 до 17:00;

бул. М. чел Бэтрын 9, 11, 11/1, П. Заднипру 5, 5/1, 5/3, 5/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1 – с 09:00 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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