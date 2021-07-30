Жители трёх секторов столицы сегодня останутся без света

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

ул. Сармизеджетуса 47A, 43/5, 47/3 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Басарабилор 35, Кодрилор 12/1, 16 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Чеканы:

бул. М. чел Бэтрын 6, 8/1, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 10A, П. Заднипру 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 16/1, 16/3 – с 09:10 до 17:00; бул. М. чел Бэтрын 9, 11, 11/1, П. Заднипру 5, 5/1, 5/3, 5/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1 – с 09:00 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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