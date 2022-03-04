Жители трёх секторов столицы сегодня останутся без света

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Поставщик услуги сообщает, что 4 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 91, 93, 99, Н. Зелинский 8, 10, 10/2, 11/1, 12, 12/2, 12/3, 9999, Сармизегетуса 10, 14/2, 14/3, 16/2 – 09:00 – 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. М. Витязул 2, 2A, 2/2, 6, M. Дософтей 103, Шт. чел Маре 190 – 09:10 – 16:50.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Пушкин 45, 47, 47/1, 47/5, 49, 53, Д. Кантемир 34, Фанталулуй 8, бул. Г. Виеру 12, 14, 16, 18, 20, Пьяца Веке 4, 8, Романэ 19, 19/1, 19/2 – 09:15 – 16:50.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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