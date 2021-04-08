Жители трёх секторов столицы останутся в четверг без света

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, в связи с проведением работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

ул. В. Коробан 22/2, Сучевица 16 – с 09:00 до 13:00.

Центр:

ул. 31 Августа 100, П. Мовилэ 17/1, 17 – с 09:15 до 17:00; шос. Хынчешть 180, 204-238, 217, 229-255, 279, 9999, В. Ковтун 2-14, 30-40, 3-9, 25-37, пер. В. Ковтун 12 – с 09:15 до 17:00.

Рышкановка:

ул. М. Басараб 7/5, 7/6 – с 13:00 – до 17:00.

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