Жители трёх секторов столицы останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 21 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста, 93, Шипотелор, 4, 9, Поамей, 9/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. Пандурилор, 21 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Армянская, 45, 999, Шт. чел Маре, 75, 77, В. Александри, 24, 68, 72, 74, 107-115, В. Микле, 1, 1/1, 1/2, 1A, 7, 9 – с 13:00 до 17:00.

ул. В. Александри, 82A, 84, 123, 125, 127, 129, M. Варлаам, 78 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Чеукарь, 6 – с 10:00 до 15:00.

ул. В. Бадиу, 3A, 5A, 7, К. Мошилор, 31, К. Орхеюлуй, 19, 23G, Колина Пушкин, 31, Конструкторилор, 1-21, 2-6, Дойна, 6-10, 9-21, пер. Дойна, 11-19, Петрикань, 1, 2, 8-26, 42-44, 62, пер. 1 Петрикань, 1-11, 12, пер. 2 Петрикань, 4, 4A, 5/1, пер. Петрикань, 1, 18/1, Подгоренилор, 1-15, 2-10, пер. Поштей, 2-8, 20-24 – с 9:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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