Жители трёх секторов столицы останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

Гренобле, 128, 130, 167, 171, 175/2, 175, Хоря, 8, Иоан Водэ Витязул, 2, Петру Унгуряну, 1A, 2A – с 13:00 до 17:00.

Центр:

Колумна, 162 – с 09:10 до 16:20. Акад. И. Гроссу, 1-7, 2-10, Академией, 3, Г. Асаки, 58, 58J, 60/1, 62, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, Спрынченоайя, 1 – с 08:45 до 16:00. А. Плэмэдялэ, 2, 3, 5/1, 7, 8, А. Матеевич, 72-86, 111-119, Гр. Александреску, 999, М. Чиботарь, 1-5, 4, М. Когэлничану, 83-87, Сф. Цэрий, 1-3, 4-8 – с 12:00 до 17:00.

Чеканы:

Мирча чел Бэтрын, 6, 8/1, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 10A, Петру Заднипру, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 16/1, 16/3 – с 09:10 до 17:00.

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