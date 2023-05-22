Жители трёх секторов столицы останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Буюканы:

Балканское шоссе, 12 – с 09.30 до 17.00.

Центр:

Друмул Виилор, 6A, 41, переулок Друмул Виилор, 1, 3, 4, 5, Лэпушней, 11, 13/2, 14, 18/1, Н. Морошану, 3-17, 4-8, Н. Пирогов, 23, Онешть, 1-15, 4-16, В. Купча, 28, 38, 40/1 – частично с 09:20 до 17:20.

Рышкановка:

М. Басараб, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, Московский проспект, 20/2, 20/3, 20/4, 20/6 – частично с 09:10 до 17:00.

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