Жители трёх секторов столицы останутся сегодня без электричества

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

Н. Зелинского, 12 – с 12:00 до 14:00.

Центр:

Хынчештское шоссе, 174, Сф. Винерь, 49-87, 74-114, переулок Сф. Винерь, 104A – с 09:20 до 17:20.

Штефана чел Маре, 6, 6/1, 9999 – с 09:00 до 11:00.

Албишоара, 20, 22, 22/1, 22A, 24, Измаил, 100, 100/2, 102, 102/3, 104, 120, 9999 – с 09:00 до 17:00 (на 4 часа).

Рышкановка:

Акад. С. Рэдэуцану, 56, 69, 74, 77, 85, 90, 104, 999, Буковиней, 9999, Язулуй, 9004, Ольга Врабие, 2-12, 9-11, 40, переулок 1 Ольга Врабие, 14, 22, 31, 42, 999, переулок 2 Ольга Врабие, 17, Примар Герман Пынтя, 159, 169, 179 – с 09:00 до 17:00.

Акад. С. Рэдэуцану, 56-104, Буковиней, 66, переулок 1 Ольга Врабие, 2, 4, 5, Примар Герман Пынтя, 100-120, 183-217, 453, переулок Примар Герман Пынтя, 219 – с 09:10 до 17:00.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.