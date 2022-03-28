Жители трёх секторов столицы останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными в понедельник окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Ашхабад, 8A – частично с 09:10 до 16:20.

Центр:

Чуфля, 32, Колумна, 1, К. Негруцци, 4, 4/2, 6, 6/2, 7/2, 8, 10, Н. Анестиаде, 3, 3 бл. 1, Штефана чел Маре, 2, 4 – частично с 09:00 до 13:00.

Чеканы:

Будешть, 1-13, 24-32, 27-35, Кэлугэрень, 1-11, 2-14, Думбрава Рошие, 18, Флорень, 1, 1A, 2, 2A, переулок Мерень, 1-3, 4-16, Подул Ыналт, 9, Вадул-луй-Водэ, 19-23, 31, 999, 9001, 9999, 30-50, 62, 62/2, 62/3, 68, Василе Вэрзару, 1, Васлуй, 1-11, 2-12, Владимир Бузеску, 1-7 – частично с 09:10 до 16:00.

А. Руссо, 24, 24/1, 24/2, 24A, 26/2, 28, Джинта Латинэ, 11/1, 11/3, 11/4, 13, 13/1 – частично с 09:05 до 16:00.

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