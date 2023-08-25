Жители трёх секторов столицы останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях на пятницу сообщает поставщик услуги.

Ботаника:

ул. Ашхабад, 127, Ч. Албэ, 141/1, Мунчешть, 1, 123-153, 161, 298-304, 326-350, 999, пер. Мунчешть, 4, 4/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. А. Пумнул, 151-153, 169, пер. А. Пумнул, 136, 146-150, 147-183, Банатулуй, 101-113, Дачия, 22/4, 22/6, Марамуреш, 105-127, София, 12, Теилор, 9/1 – с 09:00 до 17:00.

бул. Дачия, 34/1, 36 – с 09:20 до 13:20.

Центр:

ул. А. Космеску, 32, 34, И. Нистор, 46 – с 09:00 до 13:00.

ул. А. Бернардацци, 1, A. Матеевича, 5-9, Тигина, 2, 3-13 – с 10:00 до 17:00.

Рышкановка:

ул. Соколень, 8, 10, Чевкарь, 2/1, 2 – с 10:00 до 18:00.

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