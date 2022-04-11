Жители трёх секторов столицы останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы:

Алуниш, 2-12, 7-9, Бисеричий, 1-5, 2-16, переулок Бисеричий, 10, Хумулешть, 15-23, 18-24, Порумбреле, 2, 14-50, Рошиорь, 15-63, 20-86 – частично с 09:05 до 16:50.

Каля Ешилор, 26/1, 75, 77, 9999, Гидигич, 3, 3A, 3/4-18, 3/5-19, 5/2-14, 5/3-13, 999 – частично с 09:10 до 14:00.

Г. Топырчану, 1-25, 2-20, Ион Некулче, 13-55, 14-28, Штефан Нягэ, 70, переулок Штефан Нягэ, 11 – частично с 09:00 до 19:00.

Центр:

Гренобле, 9999, Гривицей, 12A, Мэрцишор, 11, 15, Миорица, 40, 50, 56, 999, Вынэторилор, 32, 33-51 – частично с 13:30 до 17:00.

Антон Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, переулок Паркулуй, 4, Валя Дическу, 4-42, 5-25 – частично с 09:30 до 17:30.

Чеканы:

Алеку Руссо, 59 – частично с 13:00 до 15:00.

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