Жители трёх секторов Кишинёва сегодня останутся без света

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Поставщик услуги сообщает, что 29 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 12/2, Х. Ботев 4/3, 7/3, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/2, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 2 – 09:00 – 13:00.

бул. Дачия 53/6, 45, Буребиста 78, 93, Н. Зелинского 11 – 09:30 – 21:30.

ул. Индепенденцей 14/2, 16, 16/1, 16/4, 16J, Траян 16, 16/1, 18, 18/1, 9999 – 13:00 – 17:00.

ул. Теилор 6, подъезд 1-4 – 09:30 – 17:00.

Сектор Центр:

ул. Чокырлией 11, 29, 41/1, Н. Смокинэ 17-19, Пьетрарилор 1, 13-43, 2-4, 46, 60, 60/1, 68, 9999 – 09:20 – 17:20.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо 20, 22, 22/1, Дж. Латинэ 13/1, 15/1 – 09:05 – 16:00.

ул. Дж. Латинэ 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, M. Садовяну 1, 1/2, 2, 2/1, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/9 – 09:10 – 16:00.

ул. Вадул-луй-Водэ 76 – 09:00 – 13:00.

ул. Будэй 2A, 2V, 2/3 – 13:00 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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