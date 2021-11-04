Жители трёх секторов Кишинёва останутся в четверг без света

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, в связи с проведением работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

ул. Алуниш 2-12, 7-9, Бисеричий 1-5, 2-16, пер. Бисеричий 10, Хумулешть 15-23, 18-24, Порумбреле 2, 14-50, Рошиорь 15-63, 20-88 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

ул. Измаил 84, подъезд 4-7 – с 09:30 до 17:30.

ул. Сихаструлуй 42, 9003, 9990, М. Лермонтов 1 – с 09:20 до 17:20.

Рышкановка:

пер. Студенцилор 9/1 – с 09:00 до 17:00.

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