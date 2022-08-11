Жители трёх секторов Кишинёва останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 11 августа будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 29 – с 9:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Др. Виилор, 38/2, 40, 42, 42/3, Пьетрарилор, 2, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1-5, 10/2-6 – с 09:00 до 13:00.

ул. Академией, 1, 7, 8/1, 9/3, 9/4, 9/1A, Др. Виилор, 30-34, 67-97, Фрумоаса, 43-71, 56-88, шоссе Хынчешть, 38-42, 53, 58, 58/1, 58/2, 58A, 60A, 999, Г. Гросу, 14, 22-24, 31, 31A, В. Дическу, 87-119, 142-160, В. Докучаев, 21-31, 26-42 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Т. Владимиреску, 8, 10/1 – с 13:10 до 17:00.

ул. Язулуй, 4 – с 9:05 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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