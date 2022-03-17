Жители трёх секторов Кишинёва останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает “Premier Energy”.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Алба-Юлия, 202/4, 202/5, Л. Деляну, 5/4 – с 10:00 до 15:00.

Центр:

Н. Тестимицану, 17/1, 17/6, 19/1, 19/2, 19/6, 19/10 – с 09:00 до 17:00.

Рышкановка:

С. Рэдэуцану, 3, 5, 7, 9 – с 09:00 до 17:00.

Г. Мадан, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 87/7, Соколень, 17/1, 19, 19/1, 19/1J, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 9999 – с 09:05 до 17:00.

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