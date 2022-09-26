Жители трёх районов страны получат бесплатные медицинские консультации

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Мобильные бригады врачей-специалистов с 26 по 30 сентября окажут бесплатные профилактические консультации населению районов Кэушаны, Калараш и Новые Анены.

По данным Национальной медицинской страховой компании, на текущей неделе мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования органов грудной клетки будет находиться в пяти медицинских центрах Каларашского района: 26 сентября – в Онишкань, 27 сентября – в сёлах Вэрзэрештий Ной и Питушка, 28 сентября – в Вэлчинец, 29 сентября – в селе Бравича, 30 сентября – в коммуне Бахмут. Скрининг молочных желез продолжают проводить в Каушанском и Новоаненском районах.

Также на этой неделе стоматологические медицинские услуги будут оказаны детям из села Копчак района Чадыр-Лунга, населенных пунктов Куизэука и Игнэцей района Резина, передаёт moldpres.md.

Ведомство сообщает, что на прошлой неделе были проведены бесплатные профилактические осмотры 882 человек. 203 женщины женщины прошли скрининг молочных желез, а 679 детей получили консультацию стоматолога.

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