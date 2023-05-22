Жители трёх районов получат бесплатные медконсультации

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С 15 по 19 мая мобильные бригады медицинских специалистов будут находиться в ряде населённых пунктов Каушанского, Унгенского и Глодянского районов. Взрослые смогут бесплатно пройти рентгенологическое исследование органов грудной клетки, а детей осмотрят стоматологи.

Так, на этой неделе мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования грудной клетки будет работать в населённых пунктах Каушанского района: 22-23 мая – в Каушанах; 24 мая – в Копанке; 25 мая – в Тараклии; 26 мая – в Кэйнарь.

В то же время стоматологические медицинские услуги будут предложены детям из сёл Мэгуреле Унгенского района; Фундурий Векь Глодянского района; Богений Ной и Богений Векь Унгенского района и Яблоана Глодянского района.

Консультации финансируются из средств фонда профилактических мероприятий НМСК, передаёт moldpres.md.

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