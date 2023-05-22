Жители трёх районов получат бесплатные медконсультации

Жители трёх районов получат бесплатные медконсультации

С 15 по 19 мая мобильные бригады медицинских специалистов будут находиться в ряде населённых пунктов Каушанского, Унгенского и Глодянского районов. Взрослые смогут бесплатно пройти рентгенологическое исследование органов грудной клетки, а детей осмотрят стоматологи. 

Так, на этой неделе мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования грудной клетки будет работать в населённых пунктах Каушанского района: 22-23 мая – в Каушанах; 24 мая – в Копанке; 25 мая – в Тараклии; 26 мая – в Кэйнарь.

В то же время стоматологические медицинские услуги будут предложены детям из сёл Мэгуреле Унгенского района; Фундурий Векь Глодянского района; Богений Ной и Богений Векь Унгенского района и Яблоана Глодянского района.

Консультации финансируются из средств фонда профилактических мероприятий НМСК, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md