Жители Сынжеры останутся в пятницу без воды

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Жители пригорода Сынжера останутся в пятницу, 17 июня, без воды. Водоснабжение будет прервано с 00.00 до 06.00.

АО “Apă-Canal Chișinău” уточняет, что поставка воды будет прервана в связи с проведением работ на насосной станции Кодру. Поставщик призывает потребителей запастись минимальным объёмом воды для питья и бытовых нужд. После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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