Жители Сынжерей протестуют против властей: Они купаются в деньгах, мы – помираем с голоду!

Жители Сынжерей протестуют против властей: Они купаются в деньгах, мы – помираем с голоду!

Жители Сынжерейского района собрались сегодня в райцентре, чтобы выразить недовольство повальным ростом цен на продовольствие и энергоресурсы. Они скандируют: «Шаг за шагом партия ПДС ведет страну к пропасти!», «Пора избавиться от режима хороших времён!», «Они купаются в деньгах, а мы помираем с голоду!» и др.

Люди не могут понять, почему в Молдове, маленькой стране трудолюбивых людей, народ обречён на самые высокие цены и тарифы, на рекордную инфляцию и отчаяние.

Ранее мы писали, что аналогичные акции проходят сегодня по всей стране.

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