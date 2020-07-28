Жители страны считают, что лучше всего отношения Молдовы складываются с Россией

0

28,1% граждан считают, что Молдову и Россию связывают “очень хорошие” отношения. Таковы результаты опроса общественного мнения, которые были представлены в Кишиневе накануне.

На втором месте Румыния. “Очень хорошими” отношения с этой страной назвали 21,9% опрошенных. Следом: ЕС (20,4%), Украина (16,2%) и США (15,2%).

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы с 14 по 24 июля. В нем приняли участие 1175 респондентов. Погрешность составляет 3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.