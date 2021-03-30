Жители страны: Санду должна отказаться от досрочных выборов и сосредоточиться на решении проблем

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42% жителей Молдовы считают, что Майя Санду должна отказаться от идеи проведения досрочных выборов и сконцентрироваться на решении санитарных, социальных и экономических проблем. Ещё 27% выступают за то, чтобы президент настояла на избрании правительства, которое разрешит санитарный кризис, и чтобы только после этого в стране прошли досрочные выборы. Таковы результаты опроса общественного мнения.

Всего 23% опрошенных поддерживают Санду в её стремлении организовать досрочные выборы любой ценой. 8% не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился IMAS по заказу компании “Public Media” с 9 по 23 марта. В исследовании приняли участие 1115 человек из 95 населённых пунктов. Погрешность составляет +/-3%.

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