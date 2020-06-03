Жители страны против «унири» и вступления в НАТО

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Если бы в это воскресенье в Молдове прошёл референдум по вопросу объединения с Румынией, 55% респондентов проголосовали бы против. За выступили бы 33%. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня в столице.

В то же время, если бы прошёл плебисцит по вопросу вступления в НАТО, 61% проголосуют против, а всего 21% – за.

Опрос проводился компанией «Фонд общественного мнения» с 23 по 31 мая. В нем приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет +/-2,3%.

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