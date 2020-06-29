Жители страны приветствуют участие молдавских военных в Параде Победы в Москве

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Согласно итогам исследования, более половины населения, 54,3%, положительно и очень положительно отнеслись к участию молдавских военных в Параде Победы в Москве. Негативно и крайне негативно – 36,3%. Остальные не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

Напомним, 24 июня в Параде Победы в Москве приняли участие 75 военнослужащих из Роты почётного караула Национальной армии Республики Молдова. У 23 из них деды сражались на полях Великой Отечественной войны.

Опрос проводился с 20 по 27 июня по телефону. В нем приняли участие 1127 граждан. Погрешность составляет +/-3%.

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