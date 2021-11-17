Жители страны недовольны политическими назначениями ПДС

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Всего 22% граждан считают, что на высокие должности назначаются профессионалы, тогда как 63% жителей страны уверены, что посты получают только родственники руководства РМ или члены ПДС. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения.

При этом 80% граждан уверены в том, что назначения должны производиться исключительно на основании конкурсов, и всего 13% согласны с тем, чтобы их не было.

“Социо-политический барометр” проводился компанией [imas] по заказу Public Media с 23 октября по 15 ноября. В исследовании приняли участие 893 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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