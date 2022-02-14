Жители страны недовольны большими счетами: Придётся влезать в долги или перестать есть (ВИДЕО)

Жители страны недовольны большими счетами: Придётся влезать в долги или перестать есть (ВИДЕО)

Население стало получать первые после повторного подорожания платёжки за газ и отопление. Приятного мало. Многие признаются, что не смогут оплатить всю сумму разом, несмотря на компенсации правительства. Ну а пенсионеры и вовсе на грани отчаянья – говорят, оправдались их наихудшие опасения, и теперь им придётся влезать в долговую яму или перестать есть. 

Репортаж телеканала “Первый в Молдове”:

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