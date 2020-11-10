Жители страны могут узнать интересующую их информацию о выборах в колл-центре ЦИК

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что и во втором туре президентских выборов граждане могут получить информацию об электоральных конкурентах, избирательных участках и списках, процедуре голосования и другом, позвонив в колл-центр ЦИК по телефону (+373) 22 880101.



“Горячая линия” работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, а 14 и 15 ноября будет функционировать круглосуточно. Звонки рассчитываются по обычному тарифу, и могут быть сделаны как с фиксированного, так и с мобильного телефонов из любого населенного пункта Республики Молдова или из-за границы.

Второй тур президентских выборов состоится в это воскресенье, 15 ноября.

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