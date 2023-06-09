Жители столицы должны оплатить до 31 июля санитарный сбор

Жители столицы должны оплатить до 31 июля санитарный сбор

Примария муниципия Кишинёв напоминает, что крайний срок уплаты санитарного сбора – 31 июля. Принятое МСК решение предусматривает платёжные обязательства в размере 10 леев в месяц для каждого физического лица, зарегистрированного по адресу, объявленному местом жительства, что составляет 120 леев за 12 месяцев. Таким образом, до 15 июня на имя каждого лица, прописанного в муниципии Кишинёв, поступит счёт-фактура за санитарные услуги. 

В муниципии Кишинев такую квитанцию получат около 405 тысяч человек. Стоит отметить, что от уплаты санитарного сбора освобождаются некоторые категорий граждан, а именно: пенсионеры, инвалиды, дети до 18 лет, участники боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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